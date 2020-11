Le confinement favorise l’information en ligne

Dans l’ensemble, “lors de la première semaine du confinement (du 26 octobre au 1er novembre), les sites d’actualités et d’info généraliste ont accueilli près de 588 millions de visites”, soit une hausse de 41% par rapport à une semaine ordinaire, et ces mêmes médias ont enregistré 98 millions de visites sur leurs applis, soit 38% de plus que la normale, a précisé l’ACPM dans un communiqué.

Une tendance similaire à celle déjà observée lors du premier confinement, et qui s’est poursuivie durant la 2e semaine, “avec 580 millions de visites sur les sites et 112 millions sur les applis du périmètre étudié”.

Des pics remarquables (plus de 100 millions de visites) ont par ailleurs été atteints sur les sites d’info certains jours où l’actualité a été exceptionnellement soutenue : le 29 octobre (lendemain de l’annonce du nouveau confinement, et jour où s’est produit l’attentat de Nice) et le 4 novembre (lendemain de l’élection présidentielle américaine), indique encore l’ACPM.

Les applications d’info ont elles aussi enregistré “une forte augmentation de leur trafic sur ces deux journées: 17 millions de visites le 29 octobre et 20 millions le 4 novembre”, selon la même source.