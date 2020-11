L’Inde pleure l’acteur légendaire Soumitra Chatterjee

L’acteur indien légendaire Soumitra Chatterjee recevait lundi l’hommage de son pays au lendemain de son décès à l’âge de 85 ans après des complications liées au Covid-19.

Soumitra Chatterjee, qui a joué dans quelque 300 films, était surtout connu pour son travail avec le cinéaste indien oscarisé Satyajit Ray.

L’acteur avait été hospitalisé début octobre à Calcutta (Est) après avoir été testé positif au coronavirus. Ensuite testé négatif, il était resté hospitalisé en raison d’autres problèmes de santé consécutifs à sa contamination, selon des médias locaux.

Son état s’est détérioré et il est mort dimanche, a écrit sur Facebook sa fille Poulami Bose.

Le Premier ministre Narendra Modi a tweeté que la mort de l’acteur iconique représentait “une perte colossale pour le monde du cinéma et la vie culturelle du Bengale occidental et de l’Inde”.

“Le cinéma international, indien et bengali a perdu un géant. Il nous manquera cruellement”, a tweeté pour sa part la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee.

Pour l’acteur mégastar de Bollywood Amitabh Bachchan, lui-même guéri de la maladie Covid-19 voilà quelques mois, Soumitra Chatterjee était “l’un des piliers les plus puissants du cinéma”. Et “une âme noble”, a-t-il ajouté sur Twitter.

Soumitra Chatterjee, dont la carrière s’est étalée sur une soixantaine d’années, était également un acteur de théâtre accompli et écrivait des pièces et des poèmes.

Au fil de quelque trente ans de collaboration, il a joué dans 14 films de Satyajit Ray (1921-1992) qui avait reçu quelques mois avant sa mort en 1992 un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son oeuvre.

L’acteur avait fait ses débuts au cinéma en 1959 dans le troisième volet de la trilogie d’Apu du cinéaste bengali, “Le monde d’Apu”.

Parmi ses nombreux prix et décorations indiennes et internationales, Soumitra Chatterjee avait reçu en 2012 le Dadasaheb Phalke, la plus haute récompense du cinéma indien. La France l’avait fait chevalier de la Légion d’honneur en 2017 et il avait été en 1999 le premier acteur indien fait commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres.

A Calcutta, des milliers d’admirateurs endeuillés se sont rassemblés dimanche soir près du crematorium où son corps avait été emporté, avec des bougies et des portraits de l’acteur.