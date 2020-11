George Clooney a offert un million de dollars à quatorze de ses amis

Sa femme et ses enfants

Au cours de la discussion, George Clooney a également fait quelques confidences au sujet de son épouse, Amal Clooney. Les deux amoureux se sont mariés en 2014. “Je pensais que je n’allais jamais me marier ni avoir des enfants. Je pensais que j’allais juste travailler, profiter avec mes amis, et que la vie serait belle ainsi”, confie l’acteur. Lorsqu’il a fait la connaissance d’Amal, il a réalisé que sa vie était “incomplète” avant cette rencontre. “Je n’avais jamais été dans une position où la vie de quelqu’un d’autre était infiniment plus importante que la mienne. Et puis deux individus de plus sont arrivés (Ella et Alexander, les jumeaux du couple, n.d.l.r.).” Un ami en or, un mari aimant et un bon père de famille, what else?