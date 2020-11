La caravane du service public à Diourbel, un « bureau relais » installé pour rapprocher l’administration de ses usagers

Dans le cadre de la déconcentration du ministère en charge de la Fonction publique, un bureau relais du Service public a été installé dans la capitale régionale de Diourbel. Ce bureau s’ajoute à ceux de Kaolack, Fatick, Kaffrine et de Louga déjà fonctionnels.

« L’objectif, c’est de préciser qu’il y a un vaste chantier de rénovation au niveau du Service public. Et cette rénovation consiste à mettre à disposition des usagers, les offres de services dont ils ont besoin. Mais, leur offrir cela chez eux. Donc, c’est un service de l’administration publique chez les agents de l’Etat. Cela va permettre aux agents de l’Etat, de s’enquérir de leur situation administrative, de voir le niveau d’avancement des actes d’avancement en échelon. Cela permet aussi aux jeunes qui sont soucieux d’enseigner ailleurs ou de faire des activités, en dehors, de l’administration publique de pouvoir disposer d’une attestation de non appartenance de la Fonction publique. Cela permet aussi, dans le cadre de la caravane, de pouvoir se faire consulté. Et ceci, ne concerne pas uniquement les agents de l’Etat, mais tous les citoyens qui sont à proximité ou ailleurs qui souhaitent se faire consulté, vont bénéficier des offres de la Caravane du Service public. Les consultations se font sur hypertension, le diabète et d’autres pathologies qui sont entrain d’être gérer.», précise la ministre Mariama Sarr.

La caravane du ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public a atterri ce lundi à Diourbel (du 16 au 17 novembre), dans le cadre de la deuxième phase de la « Caravane du Service public ». Cette caravane entre dans le cadre du Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA), de même que l’installation du bureau relais.

Dirigée par le ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public Mariama Sarr, accompagné par le gouverneur de la région de Diourbel et les partenaires sociaux, la « Caravane du Service public » vise essentiellement à rapprocher l’Administration des usagers en délocalisant la délivrance de certains services. Ainsi, les agents de l’Etat auront la possibilité de s’informer sur leur situation administrative, de déposer des compléments de dossier, de bénéfier de projets d’actes d’avancement d’échelon, de s’informer sur l’admission à la retraite et sur la radiation d’agent décédé en activité. Le dépistage de l’hypertension et du diabète, l’inscription sur la plateforme des demandeurs d’emploi de la Fonction publique entre autres, seront également proposés aux usagers du Service public.