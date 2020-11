Le site internet Congo Check, premier lauréat du Prix francophone de l’innovation 2020

Le Prix francophone de l’innovation 2020 de l’OIF, RFI et RSF est attribué aux trois sites internet Congo Check (RDC), La Maison des Reporters (Sénégal) et Haïti Climat (Haîti). Ce prix récompense chaque année les innovations dans les contenus, dans les usages et dans les modèles économiques et d’organisation qui contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, valeurs défendues par les trois partenaires.