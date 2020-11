Manchester City : Pep Guardiola prolonge jusqu’en 2023 malgré les échecs en Ligue des champions

Il reste. Pep Guardiola sera l’entraîneur de Manchester City jusqu’en 2023, ont annoncé jeudi les Citizens via communiqué. S’il n’a jamais réussi en Ligue des champions, où sa route a souvent été barrée par des cracks comme Maxwel Cornet, le coach catalan a remporté deux Premier League, trois coupes de la Ligue et une coupe d’Angleterre. Pas mal, donc.

« Au total, l’équipe a remporté 181 des 245 matchs disputés sous ses ordres – un taux de succès de 73,87 % », a précisé le club, qui souligne qu’il a « transformé le jeu » de l’équipe, avec une philosophie générale très inspirée du Barça où il a joué neuf ans et qu’il a entraîné quatre ans. « Depuis que je suis arrivé à Manchester City, je me suis senti tellement le bienvenu au sein du club et de la ville elle-même (…) avoir ce type de soutien est ce dont un entraîneur peut rêver de mieux », a déclaré le coach, cité dans le communiqué.

« La suite naturelle du chemin parcouru »

Guardiola avait fait part à plusieurs reprises de son souhait de poursuivre l’aventure avec City et le club avait toujours fait de sa prolongation sa priorité absolue. « Le défi pour nous sera de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très motivé à l’idée d’aider Manchester City en cela », a complété Guardiola.

« La prolongation du contrat de Pep est la suite naturelle du chemin parcouru. C’est le résultat d’une confiance et d’un respect mutuels entre lui et l’ensemble du club », a commenté, pour sa part, le président Khaldoon Mubarak.