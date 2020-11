Thiem et Medvedev qualifiés, Nadal et Djoko sous pression: le dernier carré du Masters prend forme

Résultat: l’Autrichien et le Russe sont les deux premiers qualifiés pour les demi-finales. Mais ils n’aborderont pas leur dernière rencontre du de la phase de poules sans pression. Respectivement contre Andrey Rublev et contre Diego Schwartzman, tous les deux dores et déjà éliminés de la course au dernier carré, Dominic Thiem et Daniil Medvedev voudront ajouter 200 points ATP à leurs besaces et, surtout, s’assurer la première place de leur groupe.