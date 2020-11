TOUBA : LE MARCHÉ OCASS SERA RÉHABILITÉ ET MIS AUX NORMES (DIRECTEUR COMMERCE INTÉRIEUR)

Le projet de réhabilitation et de mise aux normes du marché Ocass va être inscrit dans le programme de réalisation des marchés centraux, a-t-il dit lors de la visite effectuée mercredi à Touba par une délégation gouvernementale au chevet des commerçants victimes de cet incendie.

“Sur instructions du président de la République et suite à une mission que nous a confiée Mme le Ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, nous sommes venus ici au marché Ocass de Touba pour témoigner toute notre compassion et partager avec vous ce sinistre”, a déclaré le directeur du Commerce intérieur en s’adressant aux victimes

M. Diallo, s’entretenant avec des journalistes, s’est dit “très touché mais aussi réconforté de savoir que les instructions qu’avaient données le président de la République Macky Sall pour la reconstruction et la modernisation des marchés se justifient davantage”.

Le projet de réalisation des marchés interrégionaux et des marchés centraux sera conduit en particulier “en ce moment où nous avons besoin de toutes les ressources du pays pour pouvoir contribuer à fixer davantage les revenus que nous pouvons tirer des marchés”, a-t-il indiqué.

Dans la région de Diourbel, le marché Ndoumbé Diop fait partie de ce programme, de même que le marché interrégional de Touba, qui sera édifié en relation avec l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (AGETIP) et de concert avec les autorités religieuses pour le choix du site.

Dans cette “perspective proche”, s’inscrit le programme de réhabilitation du marché Ocass qui sera dans le même temps mis aux normes, a assuré le directeur du Commerce intérieur.

Le président de l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS), Serigne Fallou Galass Khouma, s’est dit réconforté par le déplacement effectué par le directeur du Commerce intérieur, sur instructions de la tutelle.

“Nous acceptons le sort (…) mais surtout réconfortés par le message du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké’’, a-t-il dit, avant de décerner un satisfécit aux sapeurs-pompiers, à la police et à la gendarmerie, qui ont selon lui apporté leur expertise pour aider à éteindre l’incendie et soutenir les acteurs du secteur.

Un recensement des dégâts causés par l’incendie du marché Ocass sera effectué bientôt, a-t-on appris à l’issue de cette visite.

ID/BK