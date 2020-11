Au banc des accusés dans la crise migratoire: « Macky Sall a toujours fait de l’emploi des jeunes, une priorité », dit Mme Néné Fatoumata Tall Mbaye

Pour Mme le ministre, citant les chiffres de l’ANSD, le poids démographique de jeunes représente 10 millions sur les 16 millions de Sénégalais. Depuis son accession au pouvoir, le Président a érigé plusieurs politiques et crée beaucoup de structures pour les accompagner. La dernière ou la plus récente est le Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), qui en deux ans, a injecté près de 80 milliards FCfa, touchant près de 200.000 bénéficiaires partout au Sénégal, qui ont pu être accompagnés.A cela s’ajoutent, le FONGIP, l’ANPEJ et d’autres structures dédiées aux jeunes et à l’accompagnement des Sénégalais de retour (rapatriés ou de retour volontaire). Mais le seul regret est qu’en terme d’activités, le secteur informel avec ses plus de 90% de travailleurs, fait partie des plus grands migrants.