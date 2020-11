“Je suis parti en courant, j’en pouvais plus” : ce film à succès que Mathieu Kassovitz a détesté

Qu’il s’agisse de parler de politique ou de ses pairs, Mathieu Kassovitz n’a pas la langue dans sa poche. En juin dernier, il était monté au front pour soutenir la famille Traoré et s’était révolté contre les violences policières. Le réalisateur de La Haine a, depuis longtemps, des rapports conflictuels avec les forces de l’ordre : on se souvient qu’il avait été condamné en septembre dernier pour avoir qualifié des policiers de “bâtards” et de “bons à rien”. Durant les manifestations des gilets jaunes, le comédien avait aussi pris position en leur faveur, n’hésitant pas à railler les hésitations de Franck Dubosc à ce sujet.

Quand il s’agit de ses pairs, Mathieu Kassovitz peut aussi avoir la dent dure. En 2012, apprenant que son film L’ordre et la morale n’avait reçu qu’une nomination aux César, il avait explosé sur Twitter : “Allez vous faire b…. avec vos films de merde. J’enc… le cinéma français”. Le cinéaste a d’ailleurs supprimé son compte voici quelques mois déjà. A l’occasion de la sortie d’un coffret collector Blu-Ray/UHD de La Haine pour les 25 ans de son brûlot, Mathieu Kassovitz s’est prêté au jeu de l’interview Video Club du site Konbini. Comme Bertrand Blier ou Albert Dupontel avant lui, le réalisateur déambule dans les allées d’un des derniers video club parisiens et pioche des jaquettes au hasard pour livrer ses quatre vérités sur le cinéma. Et, sans surprise avec Kassovitz, ça balance d’entrée. Après un éloge de Soy Cuba de Mikhaïl Kalatozov, il attaque bille (…)