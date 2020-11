« Vite dit ! »: les nouveaux damnés

La « Journée internationale de l’homme », c’était le 19 novembre dernier. Qui en connaissait l’existence ? La journée que l’on célèbre en fanfare, c’est celle des droits des femmes, le 8 mars. On y convoque le ban et l’arrière ban de la République pour leur dérouler le tapis rouge. C’est « in », le 8 mars, de proclamer son amour pour les femmes. C’est normal, que serait le monde sans les femmes ? La vie, apparemment, serait plus belle sans les hommes, enveloppés dans un mépris sournois, stigmatisés comme jamais et destinés à sortir de l’histoire par le petite porte. Que de joyeusetés pour caractériser aujourd’hui l’homme ! Et pas de répit, même le 19 novembre.

En 1999, lorsque le professeur Jérôme Teelucksingh, enseignant l’histoire des Caraïbes à Trinité-et-Tobago, a l’idée de mettre en avant, une journée par an, les problèmes spécifiques à la gent masculine, il ne pensait pas qu’elle s’étendrait aujourd’hui dans plus de 60 pays. Le « sexe fort » a ses faiblesses. Et une petite attention, même du bout des lèvres, ferait un grand bien à ces nouveaux « damnés de la terre ».