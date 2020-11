Affaire école Dior : les parents d’élèves déboutés

Le tribunal de grande instance de Dakar a rendu son verdict ce mercredi 25 novembre 2020 dans l’affaire opposant le groupe scolaire des Parcelles Assainies aux parents de ses élèves.

Ainsi, ces derniers qui ont porté l’affaire devant la justice sont déboutés par le juge des référés qui a déclaré leur action irrecevable.

Les parents d’élèves qui refusent de payer les frais de scolarité des mois d’avril, mai et juin 2020 réclamés par l’établissement, estiment que leurs enfants sont pris en otage par la direction de « qui s’oppose injustement à leur inscription et retient illégalement leurs bulletins de notes et certificat de scolarité, documents obligatoires pour effectuer un transfert vers un autre établissement ». Seulement, le tribunal en a décidé autrement.

