But pour Hazard, soirée tranquille pour le Real à l’Inter

Un but rapide, un sentiment de supériorité, puis une réelle supériorité numérique… tout a (trop facilement) roulé pour le Real à Milan. Un match sans public, sans suspense et sans intensité. Bref, un match sans. Efficaces, les Madrilènes ont frappé aux bons moments et ont fait preuve d’une grande maîtrise dans la gestion sans Benzema et Ramos. Le genre de soirée tranquille où on sent que rien peut n’arriver et où au final, il n’arrive rien.