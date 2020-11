L’Italie annonce les premiers vols “Covid-free” entre Europe et États-Unis

Aeroporti di Roma (ADR), gestionnaire de l’aéroport de Rome Fiumicino, a annoncé jeudi dans un communiqué un accord entre les compagnies aériennes italienne Alitalia et américaine Delta Air Lines pour des vols spéciaux entre certaines villes nord-américaines et la capitale italienne à partir de décembre.

Des couloirs aériens similaires seront également testés entre Rome et les villes allemandes de Munich et Francfort, selon la même source.

Un test 48 heures avant le départ et un autre à l’atterrissage

“La phase expérimentale visera à évaluer l’efficacité et la fonctionnalité du nouveau mode de voyage, dans le but de le rendre plus largement disponible en vue de la saison d’été 2021”, précise ADR.

Le gestionnaire prévoit que les voyageurs arrivant de l’aéroport JFK de New York et ceux de Newark et Atlanta aux États-Unis pourront éviter la quarantaine obligatoire pour les personnes provenant des États-Unis en effectuant un test 48 heures avant le départ et un autre à l’atterrissage à Rome.