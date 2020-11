Numérique: Le message de Macky aux jeunes

Le président Macky Sall a présidé, ce jeudi, le deuxième forum du numérique à Diamniadio. Il en a profité pour lancer un message à la jeunesse, sur cette question.

Durant son discours, le chef de l’Etat a souligné, pour s’en réjouir, que face à la pandémie et à ses impacts, «le meilleur du numérique s’est manifesté en soutenant la santé, l’éducation et bien d’autres activités productives.

Aussi, relève le président de la République, «des talents se sont révélés pendant cette pandémie dans la fabrique de robots, de respirateurs artificiels, des machines à laver des mains, créés par des jeunes de la banlieue ainsi que la conception de plateforme de commerce électronique.»

Soulignant qu’aujourd’hui, le numérique est l’avenir du monde, il signale que nos peuples se doivent d’apprivoiser la science, les nouvelles technologies du numérique et tout ce qui est intelligence artificielle et l’internet des objets.

«Ce sont des choses à apprivoiser. L’africain doit pouvoir être tout à fait à l’aise. Puisque là au moins nous partons, à peu près, dans les mêmes conditions. Nous sommes tous sur le même starting-Block pour cette génération. L’intelligence artificielle ne connait pas de frontière et nous pouvons et devons réussir la révolution numérique, parce que c’est elle qui définit aujourd’hui, et encore plus dans le futur, les lignes de démarcation dans le procesus de développement des nations », indique-t-il.

Le rôle de nos pouvoirs publics, c’est de préparer la jeunesse à relever le défi de la révolution numérique, reconnait-t-il. Et de lancer un message à cette jeunesse : «Je vous invite à poursuivre résolument votre légende personnelle et à croire à la chance du débutant. S’agissant du numérique, vous avez une chance que nous n’avions pas à votre âge. Parce que votre légende personnelle a fait de vous une génération du digital.»