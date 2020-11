MOUNDIAYE CISSE, DIRECTEUR EXECUTIF DE L’ONG 3D «Ce report va causer de graves conséquences…»

Il est clair aujourd’hui que les acteurs politiques toutes obédiences confondues (majorité et opposition) étaient dans des calculs politiques, des négociations. Car personne n’était prêt à aller aux élections aussi bien le pouvoir que l’opposition. Donc, le report les arranger tous. Car, au vu de ce qui s’est passé entre le président Macky Sall et Idrissa Seck qui étaient en négociation depuis 15 mois, alors que le représentant de Rewmi dans le dialogue était le porte-parole du pôle de l’opposition pendant que son président négociait de manière officieuse, il fallait donc que ce dialogue souterrain aboutisse pour envisager d’aller vers les élections. C’est ce qui a causé ce grand retard qui rend aujourd’hui impossible la tenue des Locales à la date du 28 mars 2021 puisqu’il n’y’a pas que l’audit du fichier et l’évaluation du processus électoral comme préalable mais aussi, la révision et les réformes à apporter au Code électoral. Ceci pour dire que les acteurs politiques prennent aujourd’hui en otage les citoyens et font des accords sur la base de leur propre agenda politique au détriment de l’agenda du peuple, je veux dire l’agenda républicain. On ne peut pas être dans une République ou le calendrier républicain n’est pas connu. Et le ministre de l’Intérieur ne fait qu’un aveu de ce qui passe. Personne ne peut dire quand est-ce que ces élections vont se tenir mis à part le président de la République peut-être…Jouer au porte-parole de l’opposition dans le dialogue politique pour après rejoindre le camp du pouvoir, c’est comme un jeu de dupes sur le dos du peuple sénégalais. Pour revenir à ce troisième report, je dirais que cela va causer de graves conséquences puisque qu’on ne pourra tenir ces élections que vers la fin de 2021, donc à une date proche des législatives de 2022 et ensuite ce sera les élections présidentielles de 2024. Ce qui veut dire qu’on sera dans une campagne électorale permanente les trois prochaines années. S YADE (STAGIAIRE) ET NC GOMIS SUDONLINE