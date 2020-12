“On a des bienfaits tout de suite” : une école de Nogent-sur-Marne expérimente avec ses écoliers 30 minutes d’exercice par jour

Depuis 15 jours, l’académie de Créteil a lancé l’opération “30 minutes d’exercice par jour” dans 21 de ses écoles. L’initiative, soutenue par le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, vise à développer la pratique du sport à l’école et à lutter contre la sédentarité et l’obésité.

18% des enfants en surpoids

Dans la cour de l’école Paul-Bert à Nogent-sur-Marne, une vingtaine d’élèves de CP multiplient les exercices dans la cour. Ils utilisent seulement des cerceaux. “Pour des enseignants qui ne sont pas spécialistes en EPS, ce sont des séances très faciles à mettre en place avec peu de matériel”, explique Clémence Sorgnard, l’institutrice. L’académie a fourni aux écoles une quarantaine de fiches clef en main, avec des séances basées sur quatre principes : courir, sauter, lancer, danser.

Si l’initiative semble plaire aux enfants, le but est bien qu’ils se dépensent pour lutter contre la sédentarité alors que 18% des écoliers sont aujourd’hui en surpoids. Cependant, cette opération n’est pas seulement bénéfique pour la santé constate déjà Fanja Rahjason, la directrice de l’école. “L’attention, la concentration... liste-t-elle. On revient en classe et il y a un calme incroyable. Ce qui me surprend c’est qu’en 15 minutes on a des bienfaits tout de suite”, explique Fanja Rahjason qui compte 290 élèves dans son école. D’autres établissements des académies de Lyon ou Poitiers devraient rejoindre l’opération avant un premier bilan de l’expérience en février, au moment de la semaine olympique.