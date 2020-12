Angèle fête ses 25 ans : retour sur le parcours de la chanteuse

Happy Birthday ! Angèle fête, ce 3 décembre 2020, ses 25 ans. À l’occasion de son anniversaire, retour sur le parcours de la chanteuse et compositrice belge, qui – en quelques années – a réussi à imposer sa pop fraîche et engagée auprès de la scène musicale francophone.

Qui est sa compagne, Marie Papillon ?

Angèle est la compagne de Marie Papillon, youtubeuse et humoriste de 32 ans, qui s’est fait connaitre sur Instagram par ses vidéos humoristiques dans lesquelles elle fait régulièrement participer son son chien Bibi. Également à la tête d’un studio photo dans la banlieue parisienne et co-fondatrice du Réfectoire, un food truck installé rue du Château d’Eau, cette parisienne originaire du Havre est souvent présentée comme une influenceuse qui fédère plus de 216 000 abonnés sur Instagram.

Après avoir quelques temps caché cette relation, l’interprète de Flou a officialisé sa relation cet été en postant un cliché où elle apparaissait avec un t-shirt où était inscrit Portrait of Women who love Women. Une manière bien à elle de mettre en lumière son idylle avec sa nouvelle âme sœur.

Comment s’est passé son outing ?

Photographiée par les paparazzi en compagnie d’une femme (sa petite amie Marie Papillon) en début d’année, Angèle été la cible de rumeurs de la part de la presse, ce qui l’a contrainte à réaliser son coming out plus tôt que prévu. “Je m’attendais à des ragots, mais pas à ça. C’est très violent de réaliser que des paparazzi se sont cachés en bas de chez moi et ont attendu des heures pour attraper, de façon préméditée, l’image qui ferait vendre. J’ai eu la très désagréable sensation d’être traquée. Cela dépasse tout ce que j’avais déjà compris et connu”, confiait-elle à Télérama. Après avoir caché sa relation, la jeune Belge a donc décidé cet été de prendre les devants. De quoi clouer le bec aux médisances et mettre les choses au clair.

Qui est Léo Walk, son ancien petit ami ?

Lancée en plein succès, la chanteuse met un terme en 2019 à sa relation avec son petit ami Léo Walk avec qui elle sortait depuis 2017. Rattrapée par sa notoriété, elle raconte comment son couple n’a pas survécu à la soudaine médiatisation dont elle faisait l’objet. “Ma vie privée en a pris un coup”, racontait-elle aux magazine Les Inrockuptibles à propos de son idylle avec le jeune homme, qui est danseur et chorégraphe de Christine and The Queens et de Roméo Elvis. Elle dédiera ainsi sa chanson Perdus à son ex-compagnon. “Je ne regrette pas qu’avec Léo nous nous soyons montrés ; c’était beau de vivre cela tous les deux”, assure-t-elle.

Son frère Roméo Elvis accusé d’agression sexuelle

Accusée par une jeune femme d’avoir été l’auteur en mai 2019 d’une agression sexuelle à son égard, le rappeur Roméo Elvis – qui n’est autre que le frère d’Angèle – est actuellement dans la tourmente. “Oui, j’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une”, a reconnu publiquement en septembre dernier l’interprète de Défoncé qui a réitéré ses excuses à la personne concernée. Mais cette histoire n’est pas qu’un caillou dans la chaussure du rappeur.

Sa sœur fait elle aussi les frais de ce bad buzz sous prétexte qu’elle n’a pas immédiatement condamné son frère. Cette dernière s’est également retrouvée prise à parti sur les réseaux sociaux par ceux qui, à travers le hashtag #BalanceTonFrère, désiraient la voir s’exprimer sur le sujet. Un comble pour l’artiste qui s’est fait connaitre avec sa chanson Balance ton quoi, où elle s’attaquait justement au sexisme et au harcèlement dont sont trop souvent victimes les femmes. “De la même façon que je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes”, a-t-elle fini par affirmé sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il était d’autant plus important pour elle de réagir puisqu’il s’agit d’un proche.

Son père, jaloux de son succès ?

Véritable phénomène de société, Angèle, qui parait faire ses débuts dans le métier, est pourtant une enfant de la balle. Élevée par des parents artistes, l’interprète de Oui ou non est la fille du chanteur Marka – de son vrai nom Serge Van Laeken – qui a eu son moment de gloire dans les années 80 avec son groupe Allez Allez. S’il est très fier du succès de sa fille, son papa ne cache pas que la carrière de celle-ci puisse faire de l’ombre à la sienne. Invité sur Europe 1 en mai 2020, il a réagi à propos du parcours de ses enfants. “Je ne sais pas si vous le savez, j’ai deux enfants qui campent sur les hit-parades depuis quatre ans. Quand vous enfantez deux monstres pareils, vous vous posez beaucoup de questions, parce qu’en fait, ils cannibalisent carrément ma carrière. Je n’ai plus rien à dire, moi”, a expliqué l’auteur de Si demain je reviens avec une pointe d’humour. Conscient qu’il ne connait peut-être pas le même succès que ses rejetons, l’homme souligne tout de même qu’avoir des enfants qui ont réussi est à ses yeux “génial”. “On n’est pas, on ne peut pas, être jaloux de ses enfants”, avait-il conclu.

Les véritables raisons qui l’ont amenée à se lancer dans la musique

Si la passion de la musique l’anime depuis longtemps, Angèle a laissé entendre dans une interview donnée à Libération en 2018 que ce n’est pas la réelle raison qui l’a amenée à se lancer dans le show business. Elle avoue que c’est davantage un besoin de reconnaissance qui l’a poussée sur le devant de la scène. L’artiste ne cache pas d’ailleurs qu’elle voudrait être aimée par “tout le monde” et faire l’unanimité. “J’ai réalisé que tu fais ce métier souvent par besoin de reconnaissance. Si ça marche, ce n’est pas très bon parce que tu vas prendre la grosse tête et il ne faut pas être trop égocentrique. Mais si ça ne marche pas, l’ego en prend un coup”, analyse l’interprète de La Loi de Murphy, que Selena Gomez a personnellement consacrée comme “la plus grande star de la pop francophone”. Un bel hommage qui devrait sans doute contribuer à rassurer celle qui a son jeune âge à déjà eu l’honneur de faire la une du New York Times !

Les causes pour lesquelles elle s’engage

Depuis son single Balance ton quoi, on le sait, Angèle est une fervente militante féministe. Très impliquée dans la lutte contre les inégalités hommes/femmes, elle a fait du sexisme ordinaire son combat. Mais la cause des femmes n’est pas son seul cheval de bataille. L’artiste s’inquiète également du devenir de la planète. Dans une interview accordée à Télérama, elle n’a pas hésité à se questionner à cœur ouvert sur le futur. “L’avenir de l’environnement génère chez moi beaucoup d’angoisses. (…) Dans quinze ans on sera où ?”, s’inquiète la chanteuse, qui entend aussi s’impliquer dans une autre cause qui lui tient à cœur : le cancer chez les enfants. Engagée auprès de l’association KickCancer, celle-ci avait ainsi participé l’année dernière à une course afin de lever des fonds pour cette noble cause.

Ce problème de santé incurable dont elle souffre depuis des années

Voilà maintenant quelques années qu’Angèle souffre d’un mal qui la perturbe au quotidien. Dans une interview accordée au média Brut, elle a expliqué qu’elle avait des acouphènes depuis deux ans, et que ceux-ci étaient survenus lors d’un passage à la télévision en direct. En augmentant le volume de ses oreillettes par erreur, l’interprète de La thune dit avoir reçu “un jus” dans les oreilles, ce qui fait qu’elle entend désormais en permanence un bruit parasite. “J’avais vraiment l’impression de devoir faire le deuil du silence car je ne l’entendais plus […] Dans les deux oreilles j’ai une sorte de bruit blanc. J’entends ça constamment, maintenant je m’y suis habituée mais au début c’était vraiment un bruit que je visualisais, une sorte de brouillard dans mes oreilles”, explique la star qui sait que son problème ne peut hélas pas être traité. “L’oreille est fragile et quand elle est abimée, c’est pour toujours”, rappelle celle qui évoque ses acouphènes dans sa chanson J’entends. “Les acouphènes, je pense que ça fait partie des trucs qui peuvent rendre fou. Moi, j’ai de la chance parce que c’est vraiment très léger. Mais je pense qu’il a des gens qui font des dépressions et je leur envoie tout mon soutien”, conclu celle qui avoue craindre que le problème empire au fil des ans.

Son ascension mode chez Chanel

Non contente de truster le haut des charts avec la musique qu’elle compose et interprète, Angèle voit aussi dorénavant l’univers de la mode lui faire les yeux doux. Cette année, elle a ainsi rejoint le casting de la nouvelle campagne eyewear de la maison Chanel. Comme Pharrell Williams, Margaret Qualley, Sébastien Tellier et Isabelle Adjani, elle s’est donc laissée photographiée par Karim Sadli dans le but de promouvoir la nouvelle collection de solaires de la marque au double “C”. Une belle promotion ! Invitée l’année dernière à assister au défilé Printemps-Été 2020 de la célèbre Maison de couture française, la jolie blonde avait confié sur Instagram n’être pourtant pas très à son aise dans ce genre d’événement. “Toujours super à l’aise dans ce genre de situations”, avait-elle posté avec ironie sur la photo d’elle au défilé, confiant qu’elle aimerait prendre des cours de pose pour avoir l’air plus sûr d’elle. À croire que depuis, la confiance est revenue !

On la verra bientôt au cinéma aux côtés de Marion Cotillard

La star sera à l’affiche de Annette, le prochain film de Leos Carax dans lequel joue également Marion Cotillard et Adam Driver. Après avoir fait une première incursion dans le monde du septième art en doublant le personnage de Gabby Gabby, la poupée de collection dans Toy Story 4, elle va donc faire ses premiers pas sur grand écran dans cette comédie musicale. De quoi ajouter une nouvelle corde à son arc déjà bien pourvu ! Prévu pour cette année, la sortie du film du réalisateur de Holy Motors a néanmoins pour l’instant dû être reportée à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire actuelle.