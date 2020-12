Obama, Bush et Clinton prêts à se faire vacciner publiquement contre la Covid-19

Barack Obama, 59 ans, a affirmé faire “entièrement confiance” aux autorités sanitaires du pays, dont l’immunologue Anthony Fauci, figure scientifique très respectée aux États-Unis. “Si Anthony Fauci me dit que ce vaccin est sûr et peut protéger du Covid, je n’hésiterai pas à me le faire injecter”, a-t-il déclaré dans un entretien radio à SiriusXM, dont des extraits ont été partagés mercredi sur YouTube.