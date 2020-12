Un certain “Adolf Hitler” élu avec 85% des voix en Namibie

Il y a des noms difficiles à porter et d’autres tout simplement inconcevables. D’autant plus si l’on décide de s’engager en politique. Tel est pourtant celui d’Adolf Hitler Uunona, 54 ans, représentant du parti Swapo dans le district d’Ompundja, en Namibie. L’élu local a rapidement été repéré sur Twitter avant que le journal allemand Bild, forcément incrédule, ne tente d’en savoir plus.