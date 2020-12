Exception d’inconstitutionnalité: Le Conseil constitutionnel veut vulgariser ce mécanisme

Le Sénégal est le premier pays francophone à avoir ouvert l’accès à la justice constitutionnelle au citoyen en lui permettant, à travers la procédure de « l’exception d’inconstitutionnalité », de remettre en cause une loi qu’il estime non conforme à la Constitution. Paradoxalement, ce dispositif est resté peu utilisé. Le Conseil a entendu le faire redécouvrir aux avocats et aux magistrats en organisant un séminaire sur ce mécanisme.

Souvent, dans la perception populaire, le Conseil constitutionnel renvoie l’image d’un « tribunal électoral ». Pourtant, c’est l’institution par excellence de protection des libertés fondamentales à travers l’exception d’inconstitutionnalité. Malheureusement, ce mécanisme n’est pas bien connu. En effet, près de 27 ans après l’adoption de ce dispositif qui faisait du Sénégal un précurseur dans l’espace francophone, la saisine du Conseil constitutionnel est encore faible sur le plan quantitatif, car 11 décisions ont été rendues sur saisine par voie d’exception. Pour inverser les choses, le Conseil constitutionnel organise pendant deux jours hier et aujourd’hui), un séminaire sur « L’exception d’inconstitutionnalité » en vue de familiariser et de vulgariser ce mécanisme peu connu et rarement évoqué par les justiciables, et même les professionnels du droit. Le séminaire est organisé en partenariat avec le Barreau du Sénégal, la Cour suprême et les Cours d’appel.

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Papa Laïty Ndiaye, a rappelé que l’esprit de l’exception d’inconstitutionnalité, c’est d’assurer au citoyen une meilleure protection des libertés fondamentales consacrées par la Constitution en lui permettant de remettre en cause une loi qu’il estime non conforme à la Constitution.

Le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho, a souligné que la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 adoptée à la faveur de la révision constitutionnelle intervenue la même année, a consolidé ce droit d’accès des citoyens au juge constitutionnel en leur donnant la possibilité de soulever l’exception devant la Cour d’appel.

Rompre le monopole des politiques en matière de saisine

« La loi organique a même semblé clarifier le régime de l’exception, tout au moins en ce qui concerne la décision que le Conseil pourrait être amené à rendre », a déclaré M. Sakho. « En permettant aux citoyens, à travers la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, de remettre en cause une loi déjà promulguée, le constituant et le législateur organique rompaient le monopole des gouvernants et des hommes politiques en matière de saisine de la justice constitutionnelle », a-t-il poursuivi. Pour le président du Conseil, cela rend en même temps à l’institution sa vocation principale qui est de préserver la suprématie de la Constitution et de garantir le respect des droits et libertés fondamentales à travers le contrôle de la conformité des lois à la Constitution. D’ailleurs, Pape Oumar Sakho dit ne pas comprendre pourquoi le citoyen ne s’en est pas approprié.

«L’exception d’inconstitutionnalité apparait comme un moyen permanent d’assurer la protection de la Constitution, notamment les libertés fondamentales des citoyens, en ce qu’elle permet, à tout moment, à un plaideur de faire neutraliser une loi inconstitutionnelle alors même que celle-ci n’avait pas fait d’objection a priori», a-t-il expliqué.

En tant qu’avocat, le bâtonnier reconnait que ce n’est pas usuel que ses collègues fassent appel à ce mécanisme. D’où, selon lui, l’importance de l’organisation du séminaire sur l’exception d’inconstitutionnalité. « C’est pourquoi il est important que des séminaires comme celui sur l’exception d’inconstitutionnalité soient organisés pour permettre aux acteurs de se familiariser avec tous ces mécanismes », a déclaré Me Papa Laïty Ndiaye.

Oumar KANDÉ et Mamadou GUЀYE

Changer la perception sur le Conseil constitutionnel

Le travail du Conseil constitutionnel est souvent réduit au contentieux électoral ou politique. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, interpellé sur ce fait, est d’avis que le Conseil doit œuvrer à changer cette perception. « On a besoin de briser ce tabou et le Conseil doit être plus connu dans ses autres matières », a déclaré Me Papa Laïty Ndiaye. Le bâtonnier a aussi estimé qu’un « mauvais procès » est fait au Conseil constitutionnel quand il se déclare incompétent. « Est-ce que le Conseil constitutionnel est saisi à bon escient ? C’est une question qu’il faut se poser. Si le Conseil est saisi d’une question dont il ne peut pas connaître, c’est tout à fait normal qu’il se déclare incompétent », a-t-il répondu.

