PLUS DE 17 MILLIARDS POUR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE

(APS) – Les députés ont adopté, jeudi, le budget 2021 du ministère de la Jeunesse arrêté à 17 milliards 569 millions 488 mille 285 francs CFA, contre 14 milliards 881 millions 646 mille 497 francs CFA, a appris l’APS.

Ce budget a connu une hausse de plus de deux milliards de francs CFA en valeur relative.

Néné Fatoumata Tall, ministre en charge de la Jeunesse a défendu ce budget aux côtés du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et du ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les institutions, Samba Sy.

Le budget est réparti en quatre programmes.

Le programme 2068 consacré à l’Éducation, à la Citoyenneté et la Promotion du volontariat va bénéficier de 5 milliards 318 m8456 mille 288 francs CFA.

Un montant d’un milliard 048 millions 303 mille 014 francs CFA sera alloué au programme 2069 : Protection sociale des jeunes et promotion de leurs groupements.

Les crédits du programme 2070 Socioéconomique des jeunes sont arrêtés à 10 milliards 743 millions 963 516 francs CFA.

Pour l’exercice 2021, les crédits alloués au programme 1021 : Pilotage, coordination et gestion administrative s’élèvent à 1 milliard 553 millions 507 mille 787 francs CFA, lit-on dans le rapport de la commission budgétaire consulté par l’APS.

AT/OID