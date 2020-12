Zone Uemoa : Le taux d’inflation en glissement annuel estimé à 3,4% à fin octobre 2020

A fin octobre 2020, dans la zone Uemoa, le taux d’inflation est ressorti à 3,4% ,en glissement annuel apprend -t-on sur la base des données officielles de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, après une réalisation de 2,9% le mois précédent.

La Banque centrale souligne que l’accélération du rythme de progression des prix est essentiellement imprimée par les composantes «Alimentation» et «Restaurants et hôtels »,dans sa dernière publication intitulée « Bulletin mensuel des statistiques ».

Une légère hausse a été constatée sur la contribution globale à l’inflation des composantes: 2,5 points de pourcentage en septembre 2020 à 2,8 points de pourcentage en octobre 2020. Et ceci est en rapport avec le renchérissement des prix des légumes et fruits ,tubercules et plantains ainsi que des produits de la pêche dans la plupart des pays dans la zone Uemoa.