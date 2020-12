Un scrutin spécial pour le Soulier d’Or 2020

La première partie de saison annulée

Étant donné qu’au cours du premier semestre 2020, seuls huit matchs de championnat et une poignée de matchs de Coupe de Belgique et européens ont été disputés, le premier tour du scrutin, qui s’étend normalement sur la période janvier-fin juin, a été annulé.

À partir d’aujourd’hui jusqu’au 28 décembre, 196 acteurs et observateurs du monde du football (journalistes, entraîneurs, et anciens lauréats) pourront remplir leur bulletin de vote électronique contenant leur top 3. Ils voteront également pour le meilleur Belge à l’étranger, l’entraîneur de l’année, l’espoir de l’année et le gardien de but de l’année.