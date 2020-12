Côte d’Ivoire: des mosquées de style soudanais candidates au patrimoine mondial de l’Unesco

La Côte d’Ivoire veut faire ajouter à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ses mosquées séculaires de style soudanais. Le dossier a été déposé cette année et est en attente d’une possible validation. Visite guidée.

Il est 13h, l’heure de la prière, ce vendredi dans la commune de M’Bengue, située à 75 km au nord de la ville de Korhogo. Les villageois se rendent progressivement dans une mosquée au style bien particulier.

Lamine Konaté est le vice-président de la Jeunesse du département. Il décrit le lieu et explique comment celui-ci a été fabriqué : « C’est une moquée de type soudanaise. Il y a quatre minarets qui sont vers le côté ouest et deux, du côté nord et sud. Tout ça, c’est fait à partir de la terre. La terre était rassemblée comme serait une termitière, qu’ils écrasaient et mouillaient pendant quelques jours et puis ils mettaient le beurre de karité. »

Un site religieux qui fait la fierté des habitants

C’est vrai que la mosquée en terre crue fait penser à des termitières disposées les unes à côté des autres, et soutenue par une structure en korokoro, un bois local connu pour sa longévité. L’islam est arrivé en terre ivoirienne entre le XIVe et le XVIIIe siècles. Le site religieux, lui, a presque un siècle.

L’édifice fait la fierté des habitants et de Lamine Konaté, dont le grand-père Balamine a été le premier imam : « Depuis que tout le monde entier a commencé à s’intéresser à cet édifice, ça a donné une autre valeur, plus religieuse et plus spirituelle. Cela a donné une autre dimension, une fierté, à nos produits que nos aïeux ont faits, quelque chose qui est resté dans l’histoire », dit-il.

Un choix de huit mosquées parmi les vingt enregistrées

L’édifice de M’Bengue est l’une des 20 mosquées de type soudanais enregistrées et protégées en Côte d’Ivoire. Mais seules huit d’entre elles ont été retenues pour le patrimoine mondial de l’Unesco. Le processus a été enclenché depuis 2006 aux côtés d’autre biens culturels du pays, et c’est en janvier dernier que le dossier des mosquées a finalement été déposé.

Pour le docteur Fabrice Aliman, sous-directeur en charge de la restauration à l’Office ivoirien du patrimoine culturel, « cet ensemble de huit mosquées a été choisi sur la base de leur état de conservation, mais aussi sur l’attachement des communautés à ces mosquées. Ils disent qu’en priant dans ces mosquées de type soudanaises, leurs vœux et leurs prières sont mieux exaucés que dans les autres mosquées de la localité », explique-t-il.

La Côte d’Ivoire attend maintenant la délibération de l’Unesco l’été prochain.