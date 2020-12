États-Unis: Biden choisit un ex-général afro-américain à la tête du Pentagone

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve – RFI

Le premier obstacle de Llyod Austin pour être confirmé secrétaire à la Défense ne sera pas sa couleur de peau, mais paradoxalement sa longue carrière militaire. En effet, le Congrès américain a toujours tenu à placer un civil à la tête de l’armée. Dans le passé, seuls deux militaires de carrière ont fait exception à cette loi. Comme eux, Lloyd Austin devra donc obtenir une exemption des élus pour être confirmé.

Ce général 4 étoiles retraité depuis 2016 entrera alors dans l’histoire en devenant le premier secrétaire à la Défense afro-américain. Selon les médias américains, Joe Biden lui a proposé le poste ce samedi et le général Austin a immédiatement accepté.

Un gouvernement qui « ressemble à l’Amérique »

La relation entre Lloyd Austin et Joe Biden remonte à l’époque où le démocrate était vice-président de Barack Obama. Lloyd Austin était l’un des plus hauts chefs de l’armée américaine à Bagdad de 2008 à 2011, lorsqu’il a supervisé le retrait des 50 000 soldats américains d’Irak. Lloyd Austin, qui était déjà le premier noir à diriger une division au combat, est ensuite devenu le premier homme de couleur à diriger le CentCom, le commandement central américain contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie.

En le nommant secrétaire à la Défense, Joe Biden confirme sa promesse de former un gouvernement qui, selon ses mots, « ressemble à l’Amérique ».