L’association ‘’cinéma rek’’ veut une subvention de l’Etat

’’L’Association cinéma rek demande au ministère de la Culture une subvention annuelle pour permettre à l’équipe de continuer le travail partout au Sénégal’’’’, a plaidé son président, le réalisateur Moly Kane.

Il s’exprimait lors du lancement du festival ’’Dakar court’’ en présence du secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication Habib Léon Ndiaye venu représenter le ministre.’’Cinéma rek’’ ’’travaille sans relâche pour faire naitre une véritable politique du court métrage en défendant la création et aussi consolide et multiplie la mise en place des cinéclubs un peu partout au Sénégal’’, a t-il expliqué.