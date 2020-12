Les élèves français parmi les moins bons d’Europe en maths et en sciences

La France en dessous de la moyenne

“La photographie de Timss 2019 est comparable à celle de 2015: c’est-à-dire que la France est en retrait par rapport à la moyenne de l’Union européenne et de l’OCDE”, a expliqué lors d’une visioconférence Fabienne Rosenwald, directrice de la DEPP, l’agence des statistiques du ministère. En mathématiques, en CM1, la France est en queue de peloton de l’Union européenne. Et seul le Chili a un score plus faible si on élargit au niveau international.