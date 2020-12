RENCONTRES SECRETES ENTRE KHALIFA SALL ET MACKY SALL – Le gros pavé de Souleymane Jules Diop  

Des rencontres secrètes entre Khalifa Sall et le président de la République sont annoncées par Souleymane Jules Diop. Les partisans du maire de Dakar réfutent et parlent d’affabulations.

C’est ce qu’on appelle jeter un pavé dans la mare. En annonçant, hier, des discussions entre Khalifa Sall et Macky Sall, Souleymane Jules Diop a réussi à surprendre plus d’un. Même si les événements récents, avec le ralliement d’Idrissa Seck, ont montré que le chef de l’Etat a plus d’un tour dans son sac. Même si le journaliste Cheikh Yérim Seck avait annoncé des négociations, le dimanche 5 janvier dernier, lors d’une émission télévisée, entre les deux leaders, l’annonce avait fait l’effet d’une bombe du même acabit que celui d’hier, avec cette annonce.

‘’Khalifa Sall n’était pas candidat en 2019…’’

L’ancien secrétaire d’Etat chargé du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), proche du président de la République, a-t-il voulu vendre la mèche ? Dans une émission dominicale, il a assuré du rapprochement entre l’ancien maire de Dakar et le chef de l’Etat.

D’après le délégué permanent du Sénégal auprès de l’Unesco, le leader de l’Alliance pour la République rencontre régulièrement ses opposants, y compris les plus radicaux. Poursuivant ses révélations, le proche de Macky Sall évoque une rencontre entre le leader de Taxawu Senegaal et le chef de l’Etat en sa présence. ‘’Ils se sont rencontrés (Khalifa Sall et Macky Sall). Il est allé le trouver ; ils se sont parlé ; ils ont échangé’’, renseigne Jules Diop.

Que se sont-ils dits ? Sur quoi portent ces rencontres ? L’invité du ‘’Grand Jury’’ a préféré garder le suspense. ‘’Je n’ai pas le droit d’évoquer des contenus de discussions qui, elles-mêmes, n’ont jamais été évoquées jusqu’ici’’, se contentera-t-il de dire. D’après l’ambassadeur extraordinaire, les hommes politiques discutent et échangent toujours, même s’ils se battent dehors officiellement.

‘’Ce serait un non-sens absolu’’

Pour Souleymane Jules Diop d’ailleurs, Khalifa Sall n’a jamais cité Macky Sall comme étant à la base de son emprisonnement, dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance ou le recalage de sa candidature à la dernière présidentielle. ‘’Il n’était pas candidat à la Présidentielle. De toutes les façons, il ne s’est jamais déclaré candidat’’, souligne M. Diop.

Suite à ces révélations, on serait tenté de s’interroger sur ce que nous réserve encore l’espace politique. A l’ère de la majorité élargie, est-ce que ce rapprochement annoncé entre Khalifa Sall, élargi de prison en septembre 2019, et Macky Sall va aboutir à l’entrée de l’ex-édile de la capitale dans le gouvernement ; ce, au moment où d’autres ténors de l’opposition sont annoncés dans les rangs du pouvoir ?

En tout cas, les partisans de l’ancien maire de Dakar s’inscrivent en faux. Comme cela avait été le cas des partisans d’Idrissa Seck, à l’époque des révélations de Cheikh Yérim Seck.

Ainsi, aux yeux de Babacar Aba Mbaye, ce serait un non-sens absolu. ‘’Comment Khalifa Sall, qui a choisi une position de refus, pour dire que son parti aurait un candidat, qui a eu, à cause de cette posture-là, à subir des brimades, deux ans en prison, peut-il, du jour au lendemain, se retrouver dans la politique du chef de l’Etat ? Si on le voulait, on allait rester dans le BBY. Depuis le départ, Khalifa Sall disait qu’il faut laisser le président élu dérouler son programme’’, a fait savoir le responsable de la coalition Taxawu Senegaal.

Le secrétaire général de la Convergence socialiste rappelle, en outre, que la seule rencontre connue entre Khalifa Sall et Macky Sall est celle qui a porté sur la Covid-19, en mars dernier. ‘’Lorsque le président a entamé cette phase de dialogue élargi, c’est lui-même qui a souhaité rencontrer Khalifa Sall. Et ce dernier a répondu à son invitation. Ce qui était déjà une marque assez importante de son rang politique, puisque certaines forces politiques s’étaient opposées à cette audience, considérant que Khalifa Sall n’a pas de parti, car il venait juste de sortir de prison. C’est le président qui a porté son choix sur lui pour le rencontrer’’, insiste le directeur de la Santé et de l’Action sociale de la ville de Dakar.

Parallèlement, ses camarades de la coalition Taxawu Senegaal ont, dans un communiqué, ‘’démenti fermement les propos de Souleymane Jules Diop faisant croire à des rencontres entre Khalifa Ababacar Sall et le président Macky Sall. Ces allégations mensongères ne reposent sur aucun fondement’’.

La note signée par Moussa Taye indique que Taxawu Senegaal défie Souleymane Jules Diop de prouver la date et l’heure auxquelles les deux hommes se seraient rencontrés. ‘’Taxawu Senegaal, qui s’inscrit dans une opposition ferme et responsable, appelle ses militants, sympathisants et, au-delà, le peuple sénégalais à n’accorder aucun crédit à cette manipulation, comme ils n’accordent aucune crédibilité à cet homme habitué à l’affabulation et aux mensonges’’, dénoncent les partisans de Khalifa Sall.

HABIBATOU TRAORE

enqueteplus