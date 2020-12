“75% des bacheliers issus d’une seule filière ça pose problème…”

iGFM – (Dakar) Le Chef de l’Etat prêche depuis plusieurs année pour une plus grande réorientation des élèves vers les matières scientifiques. Ce mardi, en marche de la cérémonie de lancement du «Prix Macky Sall pour la recherche», il a souligné la nécessité de revoir la pédagogie pour davantage attirer les enfants vers ces filières.

«Il faut d’aider à rendre plus convivial l’apprentissage et la technologie de façon à susciter chez l’élève et étudiant d’avantage de vocation dans ce domaine. Les pédagogues sont unanimes à estimer que la façon d’enseigner est déterminante pour que l’apprenant comprenne assimile et s’approprier le contenu de l’enseignement.

Il y a assurément un défi que nous devons relever pour drainer plus d’effectif vers les filières scientifiques et techniques. L’adage dit que tout excès est nuisible. Lorsque nous avons environ 70% à 75% des bacheliers qui sont issus d’une seule filière cela pose problème il nous faut inverser cette tendance, renforcer donc les nombre de bacheliers dans les séries scientifiques.

Et cela est un travail qui doit débuter déjà à l’école primaire. Renforcer les calculs, les sorties de terrain mais aussi la promotion, dès le cm2, la sixième de documentaires scientifiques pour créer cette culture, cette curiosité scientifique. Il appartient à l’académie des sciences aux enseignants d’aider l’Etat dans la formulation d es curricula pour susciter cette vocation scientifique.

Avec les mutations rapides dans la recherche et le renouvellement du savoir, les limites objectives des méthodes traditionnelles d’apprentissage éclatent au grand jour.»