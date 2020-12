La coalition Jotna prévient : le report des locales pourrait entraîner des troubles publics

A défaut d’organiser les élections locales à bonne date, la coalition Jotna appelle, au moins, à la mise en place de délégations spéciales pour la totalité des mairies. Sinon, souligne-t-elle, les maires exerceront un mandat sans légitimité. Ce qui pourrait être source de troubles publics et de désorganisation.

La récente sortie du Directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh, qui évoque la possibilité d’un report des élections locales à fin 2021 est diversement appréciée. La coalition Jotna qui a réagi ne l’entend pas de cette oreille. En conférence de presse hier, Bruno D’Erneville et Cie ont marqué leur opposition tout en prévenant le pouvoir «qu’elle n’acceptera pas un nouveau report des élections locales à la fin de l’année 2021 du fait du risque de cumul des élections locales avec les législatives de 2022». Ce cumul possible, à les entendre, «constituerait un risque accru de troubles publics et de désorganisation. Cette situation serait par la même occasion un recul démocratique du fait des reports des élections (3 fois) et du fait de la faible transparence des scrutins ainsi cumulés». Sous ce rapport, la coalition Jotna demande au chef de l’Etat de lancer la procédure de modification de la loi électorale pour tenir compte du consensus déjà trouvé par les parties prenantes au dialogue politique sur les points concernant l’élection du Maire au suffrage universel, la suppression du parrainage…

Aussi, la coalition Jotna demande au chef de l’Etat de fixer la date des élections locales le plus rapidement possible afin de respecter l’échéance du 1er trimestre 2021. «Dans ce contexte lourd de danger pour notre démocratie, la coalition Jotna prend ses responsabilités en décidant d’effectuer des visites auprès des composantes principales de notre Nation : les chefs religieux et coutumiers, la Société civile et les politiques pour exposer sa position et appeler à un large front contre cette séquestration programmée de notre démocratie», a signalé Bruno d’Erneville. Par la même occasion, la coalition Jotna appelle les forces vives du pays, les jeunes et moins jeunes et même l’administration à prendre conscience du danger que constituent ces dérives politiques. Pour cette coalition, le calendrier républicain doit être respecté comme le droit du citoyen à choisir ses représentants. A défaut d’organiser les élections locales à bonne date, la coalition Jotna appelle, au moins, à la mise en place de délégations spéciales pour la totalité des mairies. Sinon ces dernières exerceront un mandat sans légitimité.

En ce qui concerne les alliances politiques dans l’opposition, la coalition Jotna, consciente de l’attente des populations pour la constitution d’un grand bloc de l’opposition face aux manœuvres politiciennes du pouvoir, informe qu’elle est dans un processus de discussion avancé avec des acteurs importants de l’opposition pour la mise en place d’une plateforme élargie en mesure de répondre pied à pied aux différentes initiatives du pouvoir et s’atteler aux prochaines locales. «Elle donnera de plus amples détails dans les jours à venir. Le Sénégal mérite plus que jamais que de vrais patriotes, responsables et sereins se lèvent pour sa protection», a signalé aux journalistes Bruno d’Erneville. La coalition Jotna appelle tous les citoyens à faire bloc comme un seul homme pour protéger l’intégrité de notre Nation et la santé de notre peuple.

Magib GAYE