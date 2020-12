Renouvellement de la flotte : 38 pirogues en fibre de verre remises aux acteurs de la pêche artisanale

Le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a reçu, mardi, des mains du directeur général de Cfao Sénégal, Pascal Louchelart, 38 pirogues en fibre de verre, dont deux prototypes ont été mis en marche. Un geste salutaire qui contribue au renforcement de la sécurité des acteurs de la pêche artisanale en mer et la redynamisation de leurs revenus, selon le ministre.

Lors de la cérémonie de réception de ces embarcations, hier à Ouakam, en présence des autorités administratives locales et des acteurs de la pêche, le ministre Alioune Ndoye a indiqué que le programme de remplacement des pirogues en bois par des embarcations en fibre de verre permet, au-delà du point de vue environnemental et de la sécurité en mer, l’amélioration des revenus des pêcheurs. « La réduction des pertes post-captures et la meilleure valorisation des captures par la qualité de la conservation à bord militent véritablement pour la promotion de ce secteur. J’engage l’ensemble des acteurs à mener des exigences nécessaires au développement de leurs productions quantitatives, leur accessibilité et leur commercialisation », a fait savoir Alioune Ndoye. Selon lui, l’axe d’efforts du gouvernement reste et demeure la quête permanente d’une pêche artisanale redynamisée pour améliorer sa contribution directe et indirecte dans l’économie nationale.

« En octroyant ce don d’embarcations et d’équipements qui les accompagnent, vous venez de combler un besoin de présence en mer de ces acteurs. Mon département s’est vite attelé à trouver des ressources complémentaires nécessaires à la motorisation de l’ensemble des embarcations en vue de leur utilisation immédiate par es bénéficiaires pour un montant de près de 95 millions de francs CFA », ajoute-il, saluant, dans la foulée, l’engament de la direction de CFAO pour le développent de la pêche artisanale.

Une durée de vie de 25 ans

Pour sa part, le directeur général de CFAO Motors au Sénégal, Pascal Louchelart, a magnifié la qualité des embarcations que l’entreprise japonaise a remises aux pêcheurs artisanaux sénégalais. « Alors que les intempéries sont la cause principale des accidents aggravées par la fiable résistance des pirogues en bois, les modèles Cfao Motors se révèlent comme une solution de choix par leur caractère insubmersible. Alors que les pirogues en bois ont une durée de vie de 2 à 3 ans, celles en fibre de verre peuvent durer 25 ans », a-t-il notamment déclaré, lors de la cérémonie. Il a rassurant que ces embarcations modernes qui répondent aux normes internationales. « Demain, pour renouveler la flotte de plus de 25 000 pirogues de bois que compte le Sénégal, une véritable industrie créatrice de valeur et d’emplois pour le pays va émerger. Le gouvernement sénégalais a reconnu la force de notre modèle, et je l’en remercie. Nous allons amorcer cette nouvelle étape historique pour CFAO Sénégal mais surtout, pour la transformation de la pêche artisanale sénégalaise », a ajouté Pascal Louchelart.

Quant au maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo, il a estimé que cette remise revêt une importance capitale dans un contexte où les changements climatiques engendrent des houles qui constituent un danger permanent au niveau de la mer. « Ces pirogues viennent à temps dans la mesure où, d’après les démonstrations, elles permettent de sécuriser non seulement la personne à travers la géolocalisation. L’autre point important, c’est qu’elles permettent aux pêcheurs d’aller beaucoup plus loin en mer dans un contexte où le poisson devient de plus en plus rare », s’est réjoui l’édile de Ouakam.

Salla GUEYE

Secteur de la pêche : l’implication des acteurs dans les instances de décision demandée

Parlant au nom des pêcheurs, le Jaraf Mamadou Guèye de la collectivité lébou de Ouakam, a demandé, mardi, à l’occasion de la réception de deux pirogues en fibre de verre, l’implication des acteurs dans les instances de décisions afin d’éviter les problèmes qu’il trouve quasi-permanents dans le secteur. « Monsieur le ministre, nous demandons l’implication des acteurs de la pêche, notamment des pêcheurs, dans les instances de décision pour éviter certains conflits qui peuvent naitre des incompréhensions », a-t-il plaidé dans son discours.

Le responsable coutumier de Ouakam a, par ailleurs, salué la disponibilité de ces pirogues qu’il considère comme une « innovation » dans la pêche au Sénégal.

Embouchant la même trompette, le secrétaire général du Comité local de pêche artisanale de Ouakam, Ibrahima Sarr, demande aux autorités de leur accorder une oreille attentive. « Nous souhaitons qu’on nous écoute. Nous ne sommes pas des experts, certes, mais nous connaissons beaucoup de choses dans ce métier », lance-t-il.

Remerciant le ministre et le groupe Cfao, le maire Samba Bathily Diallo estime que sa localité, fondée depuis 1600, ne connait que la pêche. « Depuis nos aïeux, nous n’avons aucune autre préoccupation que la pêche. Donc, celui qui développe ce secteur, développe Ouakam. La pêche, c’est l’âme de la commune », a-t-il déclaré. L’édile de Ouakam a, par ailleurs, demandé une discrimination pour sa commune, hôte de l’usine, dans la répartition de ces 38 pirogues. S.GUEYE