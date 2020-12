Bilan des « Lions » en ligue des champions: Mané, Gana et Mendy au rendez-vous, Diatta et Badji reversés en Europa Ligue

La phase de groupe de la Ligue des champions a baissé ses rideaux à l’issue de la sixième et dernière journée disputée hier. Au total, onze sénégalais ont eu la chance de disputer cette prestigieuse compétition mais seulement quatre vont prolonger ce plaisir. Néanmoins, deux d’entre eux ont été reversés en Europa Ligue après avoir fini troisièmes de leurs groupes respectifs.

Dans le groupe H, le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye a validé son billet pour les huitièmes de finale après sa victoire (5 – 1) sur Istanbul Basaksehir. Aligné à quatre reprises pour un cumul de 316 minutes, le finaliste malheureux de la dernière édition a largement contribué au parcours de son équipe vainqueur de quatre de ses six matchs. Il rejoint Liverpool de Sadio Mané déjà qualifié avant cette dernière journée. Les partenaires du feu follet sénégalais (5 matchs, 375 minutes, 2 buts), vainqueurs en 2019, ont terminé à la première place du groupe D qu’ils dominent grâce à leurs 4 succès pour une seule défaite. C’est légèrement mieux que Chelsea du portier Edouard Mendy. Titulaire à 5 reprises dans les cages du club londonien (4 cleen-sheets, 1 but encaissé), l’ancien joueur de Rennes, impérial durant cette phase, a montré toute sa classe et son aisance balle au pied. Ses parades reflexes et l’autorité qu’il dégage dans sa surface ont conforté son coach, Franck Lampard, dans son choix de l’installer comme le numéro 1. On ne pourrait pas en dire autant de Mamadou Loum Ndiaye, mais son équipe, le Fc Porto, s’est également qualifiée pour la deuxième phase. Le milieu défensif sénégalais, entré en jeu dans le temps additionnel face à Marseille (4e journée), n’a pas beaucoup pesé dans cette performance puisqu’il n’aura disputé que ce bout de match. La situation pourrait peut-être changer dans les prochaines semaines. Les autres, par contre, ont vu leur parcours s’arrêter à ce stade de la compétition. Les ambitions étaient peut-être grandes au départ, mais la réalité du terrain a eu raison d’eux. C’est le cas notamment de Rennes des internationaux Mbaye Niang et Alfred Gomis. Si le premier n’a pu disputer que la dernière rencontre de groupe, le second s’est illustré de belle manière dans cette compétition. Aligné à quatre reprises (8 buts encaissés), le gardien formé au Torino avait été désigné homme du match face à Séville (2e journée). Il avait écœuré le dernier vainqueur de la Ligue Europa avec pas moins de 8 arrêts ; ce qui constitue un record cette année. L’aventure s’est également arrêtée pour Demba Bâ et son club Istamboul Basaksehir. Avec trois points au compteur, l’ancien de Chelsea et ses partenaires, qui découvrent pour la première fois cette compétition, ont peut-être manqué d’expérience ou du répondant dans un groupe H très relevé. Ces derniers ne verront même pas la Ligue Europa, la petite coupe d’Europe pour se consoler. Tout le contraire du Club Bruges de Krépin Diatta et de Youssouf Badji. Ces derniers, qui ont raté de peu les huitièmes, tenteront de faire un meilleur parcours qu’en Ligue des champions. Ils en ont, en tout cas, les moyens, l’équipe et les joueurs pour le faire. Il faudra juste tomber sur un adversaire à sa portée en 16e de finale, mais ce qui est d’ores et déjà sûr, c’est qu’en tant qu’équipe reversée, la formation de Bruges ne tombera pas sur une équipe ayant terminé premier de son groupe.

Mouhamadou Lamine DIOP