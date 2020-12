Covid-19: le FIDA dégage un fonds pour 123 000 ménages

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) unit ses forces avec les autres organismes ayant leur siège à Rome (OSR) – l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) – ainsi qu’avec le Groupe de cinq pays du Sahel (G5 Sahel) et le Fonds vert pour le climat pour redynamiser l’activité économique et les systèmes alimentaires dans les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et en République du Sénégal, informe un communiqué du service de la communication du FIDA.

Cette action concertée permettra de renforcer la résilience des populations rurales touchées par les conflits, les changements climatiques et la pandémie actuelle de COVID-19, souligne la même source.

A cet égard, le Conseil d’administration du FIDA a approuvé un prêt particulièrement concessionnel (c’est-à-dire assorti de conditions particulièrement favorables) d’un montant de 29,7 millions d’USD ainsi qu’un don de 13,7 millions d’USD en vue de l’exécution du tout premier programme commun des OSR, le Programme conjoint Sahel en réponse aux défis COVID-19, conflits et changements climatiques (SD3C), informe le texte.

Le SD3C bénéficiera à 123 000 ménages ruraux résidant dans des zones transfrontalières des six pays, soit près d’un million d’individus. Par ailleurs, à l’exception du Sénégal, les pays visés par le SD3C se trouvent en situation de conflit, en particulier dans les zones transfrontalières, ce qui accroît leur fragilité.