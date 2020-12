Cela se passe au moment où les Sénégalais souffrent à cause de divers maux dont le principal est la pauvreté. ‘’Le point d’orgue de cet état de fait est évident, à travers la recrudescence des pirogues de l’enfer, mais aussi des suicides, des violences domestiques et du banditisme’’, soulignent-ils. C’est eu égard à tout cela et ‘’conscients du rôle protecteur qui leur est légitimement assigné par la population, que Jotna et la CRD ont jugé nécessaire d’unir leurs forces pour exiger le respect des acquis démocratiques, défendre les intérêts économiques et sociaux des populations et dénoncer la mal gouvernance’’.

Dans ce sens, et ‘’après des discussions approfondies, le CRD et Jotna/Patriotes pour l’alternative ont décidé de marquer leur volonté commune de mener le combat républicain et citoyen au profit du peuple sénégalais pour un Sénégal démocratique et souverain. Les deux délégations ont retenu d’œuvrer ensemble à la constitution d’une grande alliance capable d’impulser les changements attendus par le peuple sénégalais’’, annoncent-ils. Ils annoncent qu’ensemble, ils iront aux prochaines échéances électorales. Ils ont pour ambition davantage élargir leur coalition en intégrant en leur sein tous ceux avec qui ils partagent les mêmes idéaux.