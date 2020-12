Les Européens décident de sanctionner la Turquie pour ses agissements en Méditerranée

Les dirigeants de l’Union européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé jeudi 10 de sanctionner les actions «illégales et agressives» de la Turquie en Méditerranée contre Athènes et Nicosie, a annoncé un porte-parole du Conseil européen.

« Les mesures décidées seront des sanctions individuelles, et des mesures supplémentaires pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions », a expliqué un diplomate européen. Une liste de noms va être établie dans les prochaines semaines et sera soumise à l’approbation des États membres, selon les conclusions adoptées par le Sommet des Vingt-Sept réunis à Bruxelles. Les noms seront inscrits sur la liste noire établie en novembre 2019 pour sanctionner les activités de forage de la Turquie dans les eaux de Chypre. Elle compte deux responsables de la Turkish Petroleum Corporation (TPAO), interdits de visas et dont les avoirs dans l’UE ont été gelés.

Les dirigeants européens ont par ailleurs donné mandat au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell de leur « faire un rapport au plus tard en mars 2021 sur l’évolution de la situation » et de proposer alors, si nécessaire, d’étendre les sanctions à de nouveaux noms ou de nouvelles entreprises, a indiqué le diplomate européen. « L’idée est de serrer la vis progressivement », a-t-il souligné.

« Le Conseil européen a adopté des sanctions, face aux “actions unilatérales et provocations” de la Turquie », s’est félicité le secrétaire d’tat aux Affaires européennes français Clément Beaune sur son compte Twitter.

