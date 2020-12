Amnesty International et Omega appellent à une réglementation du «commerce de la torture»

À l’heure où se tient aux Nations unies une réunion de « l’Alliance pour un commerce sans torture », regroupant 60 États, Amnesty International et la fondation de recherche Omega publient un rapport pour dénoncer ce commerce des instruments de tortures et appellent à le réglementer d’urgence

Plus de 30 ans après l’interdiction de la torture dans le monde, des personnes continuent d’être torturées et des équipements de torture continuent d’être produits et vendus à travers la planète. Ce commerce d’instruments, utilisés pour blesser ou maintenir l’ordre et dont l’utilisation est intrinsèquement abusive, doivent faire l’objet d’un encadrement plus strict, estiment ces deux organisations.