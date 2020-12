Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi nommés au titre de Joueur de l’année

La FIFA, fédération internationale de football, a dévoilé vendredi le nom des finalistes de l’édition 2020 des The Best FIFA Football Awards. Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Lionel Messi sont nommés au titre de Joueur de l’année. Les résultats seront connus le 17 décembre à l’occasion d’une cérémonie virtuelle.