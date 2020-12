Brexit, ce qui bloque toujours: la pêche, la concurrence et le règlement des différents

Le pessimisme règne en maître de Londres à Bruxelles au sujet d’un éventuel accord post-Brexit, alors que le jour se lève sur ce qui pourrait être la dernière journée de négociations. Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont décidé de maintenir en vie les négociations jusqu’à ce dimanche 13 décembre, jour où une « décision finale » devra être prise. Les négociateurs en chef, David Frost et Michel Barnier, se sont rencontrés en tête-à-tête samedi à Bruxelles, mais les trois mêmes sujets bloquent toujours: la pêche, la concurrence équitable et le règlement des futurs différents.

Lors du sommet européen jeudi soir, les 27 chefs d’États et de gouvernements de l’Union européenne ont à peine évoqué la question du Brexit pendant une dizaine de minutes, signe peut-être de leur certitude d’un échec ce dimanche 13 décembre, écrit notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Le son de cloche est le même à Londres et à la Commission européenne. Les échos des négociations ne laissent rien présager qui permettrait de ressusciter l’espoir d’un accord post-brexit.

David Frost et Michel Barnier n’ont pas publié le contenu de leur rencontre, mais rien de tangible ne serait apparemment sorti des discussions des deux négociateurs en chef. Le message officiel des délégations est que les pourparlers restent « très difficiles ».

Britanniques et Européens restent embourbés dans une situation où personne ne veut courir le risque politique d’être accusé d’avoir fait capoter un accord.

Dans ce contexte, la mobilisation par la Royal Navy, déjà annoncée depuis plus d’un an, des patrouilleurs de haute mer Mersey et Tyne pour surveiller les eaux britanniques, vient sonner comme un rappel de la guerre de la morue entre l’Islande et le Royaume-Uni il y a un demi-siècle. Le type même des tensions qu’une absence d’accord pourrait engendrer.

Un compromis impossible

Boris Johnson et Ursula von der Leyen tentent depuis des jours de débloquer au niveau politique des discussions dans l’impasse. Lors d’un dîner à Bruxelles mercredi soir, ils n’ont pu que constater à nouveau des positions « très éloignées ».

Ils s’étaient cependant accordé une nouvelle chance: trois jours de négociations en plus pour arracher un accord, avant une « décision ferme » dimanche. Ils ont depuis rivalisé de pessimisme, Boris Johnson estimant un échec « très, très probable », quand Ursula von der Leyen jugeait « faibles » les espoirs d’accord.

Pragmatique, la Commission a publié jeudi des mesures d’urgence pour maintenir, en cas de « no deal », le trafic aérien et le transport routier entre le Royaume-Uni et l’UE pendant six mois, ainsi que l’accès réciproque aux eaux de pêche pour un an. Ces mesures étaient réclamées par les États membres, qui s’astreignent depuis des mois à rester unis derrière leur négociateur, Michel Barnier.

Selon un haut responsable européen, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont même, pour cette raison, chacun refusé de s’entretenir avec Boris Johnson lundi dernier.

En dépit d’échanges toujours plus intensifs, le compromis semble impossible entre des Britanniques qui veulent retrouver une liberté commerciale totale et des Européens soucieux de protéger leur immense marché.

Seule certitude: le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’UE le 31 janvier, abandonnera définitivement le marché unique et l’union douanière le 31 décembre.

(avec AFP)