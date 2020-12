Le bel hommage rendu par Lens à Pape Bouba Diop

iGFM – L’avant-match de Lens-Montpellier, ce samedi, a été marqué par un hommage du Racing à Pape Bouba Diop, décédé fin novembre à l’âge de 42 ans. Le Sénégalais, unique buteur de France-Sénégal au Mondial 2002, avait passé deux saisons au sein du club lensois, entre 2002 et 2004 (57 matches, 8 buts). Une vidéo, entre autres, en sa mémoire a été diffusée sur les écrans géants du stade. Les Joueurs du Sang et Or sont sortis à l’échauffement avec des maillots légendés en « Bouba Lensois pour TOUJOURS ».

