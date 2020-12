La peur de la pandémie entraîne une forte demande de bunkers: “Nous ne pouvons pas être infectés ici”

En 2016, l’entreprise américaine a racheté un complexe de 23 kilomètres carrés, rebaptisé “Vivos xPoint”, composé de centaines de bunkers recouverts de terre dans le sud-ouest du Dakota du Sud, près des Black Hills, aux États-Unis.

575 bunkers

Faits en béton durci et en acier, les 575 bunkers étaient habités par des centaines d’ouvriers de l’armée. Des explosifs et des munitions y étaient stockés, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bunkers ont fait l’objet d’un relooking luxueux pour leurs nouveaux habitants qui veulent survivre à “la fin du monde”.

Près de 29.000 euros

Les bâtiments ont été construits pour résister à une explosion de 500.000 livres (226.000 kilos) de poudre à canon. Ils peuvent accueillir chacun dix à vingt personnes. Au total, il y a de la place pour environ 5.000 “résidents”. La taille des bunkers varie de 8 mètres par 20 à 8 mètres par 24. Le prix s’élève à 35.000 dollars (près de 29.000 euros) par personne et par an lorsque vous emménagez dans le bunker. Mais il n’y a pas que les riches qui ont réservé une place.

Un couple se coupe du monde

Le couple voulait une protection non seulement contre la Covid-19, mais aussi contre des “troubles sociaux”. “Je ne pense pas que ce soit plus paranoïaque que d’avoir un extincteur dans la maison”, a-t-il expliqué.

De nombreux services

Dans chaque bunker, un approvisionnement en nourriture peut être assuré pendant un an, selon Vivos. La société assure également la sécurité sur le site et le personnel chargé de la maintenance et d’autres services. Il y a également un magasin et un bunker a été aménagé en école.