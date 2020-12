Assemblée: Ousmane Sonko dépose 6 questions écrites sur la table du gouvernement

“Chers compatriotes, dans le cadre de mon rôle parlementaire de contrôle de l’action du gouvernement en application de la Constitution et des dispositions des articles 192 et suivants du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, je viens d’adresser à ce dernier six (6) nouvelles séries de questions écrites. Celles-ci consistent précisément en des demandes d’éclaircissement portant sur :