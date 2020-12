Erdogan veut sortir les relations Turquie-UE d’un “cercle vicieux”

Le président turc a tenu ces propos au président du Conseil européen lors d’une conversation téléphonique, ont précisé ses services mardi soir.

Réunis en sommet en fin de semaine dernière, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE sont convenus de préparer des sanctions limitées contre certaines personnalités turques en raison des tensions en Méditerranée orientale avec la Grèce et Chypre, deux Etats membres de l’UE. Ils ont toutefois repoussé à mars l’examen d’éventuelles mesures plus strictes.

D’après la présidence turque, Recep Tayyip Erdogan a invité Charles Michel à une approche européenne plus constructive à l’égard de la Turquie.

“Au cours de cet entretien téléphonique, le président Erdogan a déclaré que la Turquie comptait bâtir son avenir avec l’UE et qu’elle considérait chaque étape positive dans les relations entre la Turquie et l’UE comme une fenêtre d’opportunité”, a rapporté Ankara.

Recep Tayyip Erdogan a rappelé que la Turquie était prête à des discussions bilatérales avec la Grèce sur leurs revendications territoriales concurrentes en Méditerranée, tout en accusant Athènes de “fuir” les négociations. Il a aussi renouvelé son appel à une conférence régionale sur la Méditerranée orientale.