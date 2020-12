Navalny, Biden, Covid-19… Les réponses de Poutine sont attendues pour son show annuel devant la presse

Vladimir Poutine tiendra jeudi sa conférence de presse annuelle, par visioconférence. Le président russe devrait notamment aborder sa relation à venir avec le président Joe Biden

Le président russe, Vladimir Poutine, donnera sa traditionnelle conférence de presse de fin d’année jeudi mais ce marathon de plusieurs heures qu’affectionne le maitre du Kremlin se fera par écrans interposés cette année, depuis sa datcha de la banlieue de Moscou, en raison de l’épidémie de Covid-19. Vladimir Poutine aura évidemment l’occasion de répondre aux questions et aux critiques sur ce thème alors que la Russie affronte depuis septembre une deuxième vague et devrait franchir d’ici la fin de la semaine le cap des 50.000 morts avec un peu plus de 20.000 nouveaux cas d’infection par jour.

L’empoisonnement d’Alexeï Navalny devrait être abordé

Il évoquera aussi les retombées de l’affaire Alexeï Navalny, cet opposant empoisonné l’été dernier. Une enquête du site d’investigation Bellingcat indique cette semaine que quinze agents russes ont été chargés de surveiller pendant des années puis d’intoxiquer ce dénonciateur de la corruption au plus haut niveau en Russie.

Vladimir Poutine devrait également aborder les questions de politique étrangère et notamment sa relation à venir avec le président Joe Biden. Il a été l’un des derniers au monde à le féliciter, après le président chinois et juste avant le président brésilien, comme s’il cautionnait le climat de crise institutionnelle aux Etats-Unis né de la contestation par Donald Trump des résultats. Le chef de l’Etat russe dit se tenir “prêt à collaborer” et à avoir des “contacts” avec Joe Biden, ce qui ressemble à une main tendue prudemment après des années de relation glaciale entre les Etats-Unis et la Russie, malgré les tentatives de Donald Trump de maintenir une relation personnelle indulgente avec Poutine.

Le grand dossier qui attend les deux pays sera celui du désarmement des arsenaux nucléaires avec l’arrivée à échéance en 2021 du traité New Start, un sujet que connait particulièrement bien Joe Biden pour s’en être occupé à la commission des affaires étrangères du Sénat et à la vice-présidence où il était conseillé par son futur Secrétaire d’Etat, Antony Blinken. A la veille de son élection, Joe Biden avait indiqué au cours de l’émission 60 Minutes sur CBS que “la plus grande menace posée à l’Amérique en termes de sécurité et d’alliances, c’est la Russie”. Après le télégramme de félicitations envoyé par Poutine à Biden, le Kremlin a précisé : “La Russie et les États-Unis (…) peuvent, malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis” dans le monde.