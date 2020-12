Peut-on encore sauver l’accord sur le nucléaire iranien, comme le veut Biden? Pas si simple

Alors que le président élu américain Joe Biden souhaite revenir sur l’accord sur le nucléaire iranien, les autres parties se demandent si cela est suffisant pour le sauver, lors d’une réunion ce mercredi 16 décembre à Vienne. Pendant les années Trump, marquées par le rétablissement de lourdes sanctions visant Téhéran, l’Iran a répliqué en s’affranchissant de bon nombre de ses obligations prévues par cet accord censé garantir le caractère civil de son programme nucléaire.

Iran, Russie, Chine, Royaume-Uni, France et Allemagne : parmi les États qui ont négocié l’accord sur le nucléaire iranien, seuls les États-Unis seront absents ce mercredi à Vienne lors de la réunion de la « Commission conjointe » formée par les pays qui ont obtenu ce compromis historique en 2015.

Cinq ans plus tard, l’Iran est économiquement asphyxié par les sanctions de l’administration Trump. En réponse, le stock d’uranium enrichi de Téhéran est 12 fois supérieur à la limite autorisée par l’accord et le pays a l’intention d’installer encore de nouvelles centrifugeuses pour produire davantage de matériau nucléaire.

Les conservateurs iraniens pas favorables à un nouveau compromis

Le président Hassan Rohani affirme que son pays est prêt à revenir à ses engagements. Mais en interne, les conservateurs iraniens ont le vent en poupe et rejettent l’idée d’un nouveau compromis.

La confiance est au plus bas alors qu’en Occident, on souhaite désormais élargir la discussion, en intégrant la question des missiles iraniens et celle de l’influence de Téhéran et de ses alliés dans les crises régionales.

Pourtant, le mystérieux assassinat fin novembre d’un physicien nucléaire iranien a encore envenimé ce dossier, qui s’impose à l’agenda de l’administration Biden.