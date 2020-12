Barack Obama s’explique après une petite polémique

Interviewé par l’animateur du Daily Show Trevor Noah le 16 décembre, Barack Obama est revenu sur une petite polémique qu’il avait créé il y a quelques semaines.

Quatre ans après son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama continue de faire énormément parler de lui à chacunes de ses apparitions médiatiques. Interviewé le 16 décembre pendant une demi-heure par Trevor Noah, animateur du Daily Show sur la chaîne américaine Comedy Central, l’ancien président des États-Unis est revenu sur un sujet bien précis. Il avait en effet créé une petite polémique au début du mois de décembre lors d’une apparition au show Good Luck America.

Interrogé sur l’importance de bien choisir ses mots en marketing, il avait déclaré : “Si vous croyez comme moi que nous nous devons réformer notre système de justice […] j’imagine que vous pouvez utiliser un slogan accrocheur comme “Dé-financez la police” , mais vous perdez une grosse partie de votre audience à la seconde où vous l’avez dit“. La mention par Barack Obama du slogan “Dé-financez la police” (“Defund the Police”) n’est pas anodine puisqu’il a été utilisé par un grand nombre d’activistes démocrates après la mort de George Floyd. L’idée derrière ce slogan est de retirer une partie du financement de la police pour l’utiliser dans une autre forme de protection des citoyens.

Barack Obama estime avoir été mal compris

Beaucoup d’entre eux ont donc reproché à Barack Obama cette critique en expliquant qu’il s’agissait moins d’un slogan que d’une exigence voire une nécessité. Interrogé sur le sujet par Trevor Noah, l’ancien président a précisé sa pensée : “Rien ne m’a rendu plus optimiste cette année que l’activisme que l’on a vu après le meurtre de George Floyd. J’aurais été incapable de faire ce qu’ils (les activistes) font à leur âge. Parmi ces compliments, j’ai dit que le slogan “dé-financez la police” pourrait leur faire perdre des alliés potentiels. Le problème ici, est de regrouper assez de gens autour de cette cause pour l’institutionnaliser, beaucoup n’ont pas compris ce que je voulais dire“. Il est également revenu sur “Yes we can”, son propre slogan quand il a été élu en 2008 et a confié qu’il ne l’aimait pas au début mais que c’est sa femme Michelle qui l’avait convaincu de l’utiliser.