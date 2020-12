Meghan Markle toujours méfiante avec Buckingham : son jackpot de 33 millions d’euros conclu dans le secret

Meghan Markle a bel et bien pris son envol. En quittant ses fonctions au sein de la royauté, l’épouse du prince Harry visait aussi une indépendance financière. Et à en croire les révélations de The Mirror publiées ce mardi 15 décembre, le pari est réussi. La duchesse de Sussex a signé un contrat de 33 millions d’euros avec la plateforme de streaming Spotify, pour la série de podcasts qu’elle souhaite lancer avec son mari, produite par leur société Archewell Audio. D’après des sources royales de nos confrères, le palais de Buckingham était bien au courant de ce projet, mais n’avait “aucune connaissance” de la somme engendrée.

Une source a souligné auprès du média britannique que l’ancienne actrice de 39 ans “a été la force motrice derrière l’accord”. Et d’ajouter : “Elle a été incroyable lors des réunions avec les dirigeants et avait une vision claire de ce qu’ils ont à offrir en tant que couple.” Le couple de Sussex ne peut que se réjouir de cette nouvelle affaire. En effet, comme l’a précisé l’informateur de The Mirror, “l’ensemble du plan d’affaires de Spotify est d’acquérir les célébrités dont on parle le plus dans le monde (…) et Harry et Meghan font parfaitement l’affaire.” La source a ajouté : “C’est un scénario gagnant-gagnant.”

Si le désir d’émancipation de Meghan Markle et du prince Harry a eu l’effet d’une bombe au sein de la famille royale britannique, il y a plus de huit mois, les tourtereaux y songeaient depuis bien longtemps. C’est en tout cas ce qu’avait révélé (…)