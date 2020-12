Mercato – PSG : Barcelone, Real Madrid… Un incroyable scénario pour Mbappé ?

Tout se joue maintenant, pour Kylian Mbappé. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, l’attaquant se retrouve à un tournant de sa carrière. En effet, le Real Madrid lui fait les yeux doux depuis son explosion à l’AS Monaco ! D’ailleurs, Florentino Pérez aurait mis toutes les chances de son côté, en baissant notamment la masse salariale et en vendant des joueurs, afin de réaliser le gros coup Mbappé dès l’été 2021. Ce n’est pas tout, puisque le PSG a également vu d’autres clubs s’intéresser à sa star, comme Liverpool. Conscient de tout cela, Leonardo a déclaré être passé à l’action pour prolonger Mbappé. « On parle. On a envie de discuter, et lui aussi il a envie de discuter » a avoué le directeur sportif du PSG, au micro de Canal+ . « Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport il y a 10, 15 jours et on va continuer ». Plusieurs signaux positifs seraient arrivés du côté du clan Mbappé, qui souhaiterait toutefois des garanties sportives à la hauteur de ses ambitions.

