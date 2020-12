Real Madrid : Combien vaut désormais Benzema sur le mercato ? Thomas

Pour son entraîneur Zinedine Zidane, il ne fait aucun doute que Karim Benzema est le plus grand attaquant français de l’histoire. Il en prend encore prou preuve, la prestation remarquable de son joueur, auteur d’un doublé ce mardi, dans la victoire du Real Madrid, face à l’Athletic Bilbao (3-1). Benzema, Henry, Papin ou un autre, là n’est pas la question pour nous. Elle est plutôt de jauger la valorisation de l’attaquant né à Bron, sur le mercato.

Benzema serait le meilleur attaquant français pour Zidane. Et le plus cher ?

En dépit de ses performances éblouissantes, en ce moment, mais plus largement sur sa carrière, sa cote sur le marché des transferts est en ce moment à la baisse. Deux raisons à cela : la première tient à son âge qui avance dans le temps. Passé la trentaine, la courbe de la valorisation, généralement, décline. Karim Benzema a 32 ans. La deuxième est la durée de son contrat restante. Depuis sa dernière extension de bail, au printemps dernier, il est associé au Real Madrid, jusqu’en 2022.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid

C’est long et à la fois peu, pour un buteur de ce registre et de son calibre. Ces éléments pris en compte, Karim Benzema est valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, dans une fourchette de 30 à 40 millions, du côté de l’Observatoire du football, et jusqu’à 43 millions, au Football Benchmark de KPMG. Le joueur a sinon, comme tout professionnel d’Espagne, une clause libératoire qui serait le concernant, au milliard d’euros.

Un salaire proche du million d’euros brut tout les mois

Avec sa prolongation, il avoisine un salaire de 975 000 euros brut mensuels. Moins les primes. Et moins ce qu’il gagne du sponsoring, principalement d’adidas. Karim Benzema a un palmarès énorme, malgré sa mise à l’écart de l’équipe de France. Il a notamment quatre Ligue des champions, autant de Mondiaux des clubs, trois Liga et quatre Ligue 1, pour principales lignes à son CV.