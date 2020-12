Tom Cruise : vague de départs sur le tournage de Mission Impossible après sa grosse colère

Après la grosse colère de Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible enregistrée en secret, plusieurs membres de l’équipe du film ont quitté leur poste.

Le journal The Sun a révélé le 16 décembre un enregistrement audio où l’on entend Tom Cruise insulter deux personnes qui n’ont pas respecté les distanciations sociales sur le tournage de Mission Impossible 7. Le tabloïd anglais continue ses révélation aujourd’hui en expliquant qu’après une nouvelle colère de Tom Cruise, cinq personnes ont quitté le tournage du film. Quand l’acteur américain a appris qu’il avait été enregistré en secret et que ses paroles avaient été diffusées au public, il s’en est à nouveau pris à l’équipe du film.

Une source anonyme a déclaré au Sun : “Les choses ne se sont pas calmées depuis sa première crise de colère. La tension montait depuis quelques mois et elle a fini par exploser. Le fait que ça devienne public a rajouté de la colère et a poussé des membres de l’équipe à quitter le tournage“. Acteur principal de la franchise Mission Impossible et également producteur depuis le premier volet en 1996, Tom Cruise s’investit énormément dans les tournages de cette saga. Toujours selon la même source, “Tom n’en peut plus après tout ce qu’ils ont traversé pour simplement continuer à tourner. Le fait que d’autres ne prennent pas ça au sérieux autant que lui l’énerve. Au final, c’est lui qui paye les pots cassés“.

Tom Cruise veut éviter un nouvel arrêt du tournage

La tournage du septième opus, réalisé comme le précédent et le suivant par Christopher McQuarrie, a débuté en février 2020 mais a été interrompu en octobre à cause de la présence de plusieurs cas de Covid parmi l’équipe du film. Désireux de reprendre le tournage le plus vite possible, Tom Cruise a énormément investi avec notamment l’achat d’un yacht à 500 000 livres pour garder l’équipe du film en sécurité. Le fait de voir deux personnes qui ne respectaient pas les consignes très strictes l’a fait sortir de ses gonds, lui qui craint plus que tout un autre arrêt du tournage. Spencer MacDonald, membre d’un syndicat anglais pour les acteurs et réalisateurs n’est pas étonné que des gens quittent le tournage, il a déclaré : “Après une année très difficile pour les travailleurs freelances de l’industrie du cinéma, la dernière chose que veut l’équipe du film est de se faire crier dessus par un multimillionnaire hollywoodien qui les menace de leur faire perdre leurs emplois“.